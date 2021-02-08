Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11

Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Команда фигуристов "Красная машина" стала победительницей коммерческого турнира, организованного Первым каналом совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

СпортЗагитова и Медведева будут капитанами команд на турнире в МосквеЧитать подробнее

"Красная машина", капитаном которой была олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, по сумме баллов набрала 2634,95 балла. В свою очередь, на счету команды "Время первых", капитаном которой была двукратный серебряный призер ОИ, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, 2606,21 балла.

За команду Загитовой выступили:

танцевальные пары - Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/ Егор Базин;

спортивные пары - Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/ Денис Ходыкин;

мужчины - Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев;

СпортЗагитова и Медведева выступят с показательными номерами на турнире в МосквеЧитать подробнее

женщины - Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.

Состав команды Медведевой:

танцевальные пары - Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/ Кирилл Алешин, Софья / Игорь Еременко;

спортивные пары - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

мужчины - Михаил Коляда, Марк Кондратюк/Александр Самарин;

женщины - Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Кубок Первого канала прошел в столичном "Мегаспорте" в присутствии зрителей. Призовой фонд – 10 млн рублей.

фигурное катание

Новости по теме

Новости

Овечкин набрал четыре очка в проигранном "Вашингтоном" матче "Филадельфии"

Футболист "Монако" Головин оформил хет-трик в игре с "Нимом"

Футболист "Монако" Головин оформил хет-трик в игре с "Нимом"

Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Умер боксер Леон Спинкс, победивший Мохаммеда Али

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в США

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в США

Сборная России по теннису завоевала ATP Cup

Сборная России по теннису завоевала ATP Cup

Российский лыжник Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира

В Аргентине сгорел автодром "Термас де Рио Ондо"

Российский футболист Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

Большунов вновь выиграл общий зачет Кубка мира

Большунов вновь выиграл общий зачет Кубка мира

Сборная России по теннису вышла в финал ATP Cup

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');