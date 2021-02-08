Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Команда фигуристов "Красная машина" стала победительницей коммерческого турнира, организованного Первым каналом совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"Красная машина", капитаном которой была олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, по сумме баллов набрала 2634,95 балла. В свою очередь, на счету команды "Время первых", капитаном которой была двукратный серебряный призер ОИ, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, 2606,21 балла.

За команду Загитовой выступили:

танцевальные пары - Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/ Егор Базин;

спортивные пары - Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/ Денис Ходыкин;

мужчины - Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев;

женщины - Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева.

Состав команды Медведевой:

танцевальные пары - Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Скопцова/ Кирилл Алешин, Софья / Игорь Еременко;

спортивные пары - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов;

мужчины - Михаил Коляда, Марк Кондратюк/Александр Самарин;

женщины - Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Кубок Первого канала прошел в столичном "Мегаспорте" в присутствии зрителей. Призовой фонд – 10 млн рублей.