Пять российских теннисистов победили в первый день Australian Open

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В стартовый день теннисного турнира Большого шлема Australian Open победы во взрослых одиночных разрядах одержали пять представителей России.

Так, в женском разряде путевки во второй круг завоевали Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Варвара Грачева. Причем, Грачева победила свою соотечественницу Анну Блинкову.

Проиграли свои матчи, помимо Блинковой, Анастасия Павлюченкова, Вера Звонарева и Валерия Савиных.

В мужском разряде во второй круг пробился единственный игравший в понедельник россиянин Аслан Карацев.

Программа первого раунда Australian Open продолжится во вторник.

Турнир проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.