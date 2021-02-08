Алексей Алексеев возглавил женскую сборную России по гандболу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Федерация гандбола России (ФГР) объявила о назначении Алексея Алексеева в качестве главного тренера женской сборной.

Как сообщила пресс-служба ФГР, назначение состоялось по окончании заседании исполкома организации, по ходу которого признано неудовлетворительным выступление российской национальной команды на чемпионате Европы-2020 (пятое место) под руководством испанца Амброса Мартина.

В сборной России 55-летний Алексеев был помощником Мартина.

В тренерский штаб также вошли Ольга Акопян и Томаш Главаты, тренер-консультант - Евгений Трефилов.

Алексеев является воспитанником команды "Кунцево", за которую играл до 1992 года. Также он являлся игроком клубов Германии, Венгрии и Катара.

В сборной России он работает с сентября 2016 года, до этого возглавлял "Луч", "Ладу".