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Двух хоккеистов заменили в сборной России перед стартом Шведских игр

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею внес коррективы в состав национальной команды в преддверии стартующих на этой неделе Шведских игр, очередного этапа Евротура.

"Замены в национальной сборной: вместо Артура Каюмова ("Локомотив") - Герман Рубцов ("Сочи"), вместо Артема Галимова ("Ак Барс") - Данила Моисеев ("Витязь")", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.

11 февраля россияне в рамках Шведских игр сыграют с Финляндией (начало - 17:00 мск), 13 февраля - со Швецией (18:00), 14 февраля - с Чехией (14:00).

После финского Кубка Карьяла и российского Кубка Первого канала сборная России лидирует в общем зачете. Национальная команда страны выиграла все шесть матчей (из них два - по буллитам). Как и на Кубке Карьяла, в Швеции российская команда будет играть под руководством наставника молодежной сборной Игоря Ларионова.

хоккей Еврохоккейтур

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