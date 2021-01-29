Ларионов возглавит сборную России по хоккею на шведский этап Евротура

Тренер Игорь Ларионов Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды, которая выступит на Шведских играх, очередном этапе Евротура.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, исполнять обязанности главного тренера - вместо Валерия Брагина - будет наставник молодежной команды Игорь Ларионов.

Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев").



Защитники: Шакир Мухумадуллин, Александр Алексеев (оба – "Салават Юлаев"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Артем Минулин ("Металлург"), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский ("Автомобилист"), Семен Чистяков ("Авангард"), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).



Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба - "Торпедо"), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все – "Локомотив"), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов ("Трактор"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Сергей Шмелев ("Сочи"), Захар Бардаков ("Витязь"), Владимир Бутузов ("Амур"), Максим Соркин (ЦСКА).

11 февраля россияне сыграют с Финляндией (начало - 17:00 мск), 13 февраля - со Швецией (18:00), 14 февраля - с Чехией (14:00).

Это не первая рокировка в тренерском штабе национальной команды. Осенью прошлого года Ларионов сменил ее наставника Валерия Брагина на первом этапе Еврохоккейтура - финском Кубке Карьяла. На тот турнир был делегирован и состав молодежной сборной, что не помешало, однако, выиграть Кубок Карьяла.

На чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет молодежная сборная России дошла до полуфинала, где крупно - 0:5 - проиграла Канаде.