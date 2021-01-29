Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56

Ларионов возглавит сборную России по хоккею на шведский этап Евротура

Ларионов возглавит сборную России по хоккею на шведский этап Евротура
Тренер Игорь Ларионов
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды, которая выступит на Шведских играх, очередном этапе Евротура.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, исполнять обязанности главного тренера - вместо Валерия Брагина - будет наставник молодежной команды Игорь Ларионов.

Состав сборной России

Вратари: Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба – СКА), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев").

Защитники: Шакир Мухумадуллин, Александр Алексеев (оба – "Салават Юлаев"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Артем Минулин ("Металлург"), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский ("Автомобилист"), Семен Чистяков ("Авангард"), Марсель Ибрагимов (ЦСКА).

Нападающие: Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба - "Торпедо"), Артур Каюмов, Павел Красковский, Николай Коваленко (все – "Локомотив"), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все – СКА), Виталий Кравцов ("Трактор"), Артем Галимов ("Ак Барс"), Сергей Шмелев ("Сочи"), Захар Бардаков ("Витязь"), Владимир Бутузов ("Амур"), Максим Соркин (ЦСКА).

11 февраля россияне сыграют с Финляндией (начало - 17:00 мск), 13 февраля - со Швецией (18:00), 14 февраля - с Чехией (14:00).

СпортСборная России по хоккею делегирует на Кубок Карьяла молодежный составЧитать подробнее

Это не первая рокировка в тренерском штабе национальной команды. Осенью прошлого года Ларионов сменил ее наставника Валерия Брагина на первом этапе Еврохоккейтура - финском Кубке Карьяла. На тот турнир был делегирован и состав молодежной сборной, что не помешало, однако, выиграть Кубок Карьяла.

На чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет молодежная сборная России дошла до полуфинала, где крупно - 0:5 - проиграла Канаде.

хоккей Еврохоккейтур

Новости по теме

Новости

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира

Немецкий биатлонист Шемпп объявил о завершении карьеры

Немецкий биатлонист Шемпп объявил о завершении карьеры

Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии проб российских биатлонистов

Шубенков назвал наглой клеветой сведения о положительной допинг-пробе

Шубенков назвал наглой клеветой сведения о положительной допинг-пробе

Что случилось этой ночью: четверг, 28 января

МОК пока не принял решение по зрителям на Играх в Токио

СМИ сообщили о положительной допинг-пробе легкоатлета Шубенкова

УЕФА сохранил все города-хозяева Евро-2020

Российские биатлонисты на ЧМ будут выступать под флагом СБР

Двух российских теннисисток пожизненно отстранили за "договорняки"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');