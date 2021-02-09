Медведев, Рублев и Хачанов вышли во второй круг Australian Open

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев завоевал путевку во второй круг стартовавшего в Мельбурне турнира серии Большого шлема Australian Open.

В стартовом раунде соревнования четвертая ракетка мира взял верх над представителем Канады Вашеком Поспишилом (занимает 63 место в рейтинге ATP) – 6:2, 6:2, 6:4.

Россиянин Андрей Рублев, занимающий в мировом рейтинге восьмое место, также в трех сетах нанес поражение немцу Яннику Ханфману (102-я ракетка мира) – 6:3, 6:3, 6:4.

В свою очередь, российский теннисист Карен Хачанов (20) в первом круге выиграл у австралийца Александра Вукича (196) – 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4.

Турнир проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.