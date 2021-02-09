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Хэмилтон с большим отрывом возглавил список самых высокооплачиваемых пилотов F1

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон является самым высокооплачиваемым пилотом из ныне действующих, сообщает The Sun.

По информации издания, новый контракт с командой Mercedes, о подписании которого сообщалось накануне, предусматривает выплату Хэмилтону в 2021 году 40 млн фунтов стерлингов. При этом контракт как раз и рассчитан на предстоящий сезон.

Согласно опубликованному рейтингу, Хэмилтон в 2021 году заработает больше чем ближайшие три преследователи, вместе взятые. Так, зарплата нидерландца Макса Ферстаппена (Red Bull) составляет 18 млн фунтов в год, монегаска Шарля Леклера (Ferrari) и австралийца Даниэля Риккардо (McLaren) –по 10,19 млн.

Всего в списке фигурируют десять пилотов. Россиянин Никита Мазепин, который дебютирует в "Формуле-1" в составе Haas, в топ-10 не попал.

автоспорт Формула-1

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