Экс-наставник "Спартака" Каррера возглавил итальянский клуб Серии С "Бари"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера занял аналогичный пост в итальянской команде "Бари".

Как сообщает пресс-служба "Бари", контракт с 56-летним специалистов подписан сроком до лета 2021 года. Соглашение, однако, предусматривает автоматического продления на год.

В настоящее время "Бари" является представителем Серии С, третьего по значимости дивизиона в итальянском футболе. Команда также выступала и в элитной Серии А, а также в Серии В – в том числе и с участием Карреры, когда тот был игроком.

С 2016 по 2018 годы Каррера возглавлял московский "Спартак", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России. До "Спартака" он работал в тренерском штабе "Ювентуса" (будучи действующим футболистом, был и игроком этой команды) и сборной Италии, после "Спартака" – в греческом АЕКе в качестве главного тренера.