В Госдуме назвали перебором запрет российским биатлонистам на символы РФ в соцсетях

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев считает неоправданным решение Международного союза биатлонистов запретить российским биатлонистам использовать символику РФ в социальных сетях во время чемпионата мира.

О соответствующем запрете во вторник сообщали СМИ.

"Я считаю, что это перебор", - приводит слова Лебедева "Спорт-Экспресс".

"Если точно следовать букве закона и решению суда, то там ничего не сказано о данном запрете. Давайте и будем ему следовать. Там сказано о запрете выступления под национальным флагом, о запрете гимна и ношения национальной спортивной одежды", - сказал депутат.

"Они (биатлонисты) граждане России и представляют нашу страну, имеют права свободно публиковать на своих страницах все, что угодно", - заявил он.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Поклюке с 10 по 21 февраля.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная будет представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.