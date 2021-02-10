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Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ среди конькобежцев

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Фрагмент концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского заменит гимн РФ при награждении россиян на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку в Нидерландах, заявил "Интерфаксу" президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

"Нам подтвердили разрешение использовать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского", - сказал Кравцов.

ЧМ по конькобежному спорту пройдет с 11 по 14 февраля в Херенвене. 7 марта в Дордрехте пройдет ЧМ по шорт-треку.

В декабре 2020 года коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне вынесла решение по делу "Всемирное антидопинговое агентство против РУСАДА". Российским спортсменам на два года запрещено выступать под своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпиадах. Также Россия на два года потеряла право претендовать на проведение у себя Олимпийских игр и чемпионатов мира.

конькобежный спорт

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