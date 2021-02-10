Сборная России стала девятой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Отставание от выигравших норвежцев составило свыше двух минут

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии завоевала золото чемпионата мира по биатлону в смешанной эстафете 4х6 км.

Норвежская команда, в составе которой выступили Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бе, Тириль Экхофф, Марте Рейселанд, преодолела дистанцию за 1 час 20 минут, 19,3 секунды. На счету норвежцев 11 неточных выстрелов.

Второе место заняла Австрия, с двумя промахами отставшая на 27 секунд.

Третьей стала сборная Швеции, отставание которой от первого места составило 30,6 секунды. У нее восемь неточных выстрелов.

Российская команда финишировала девятой, уступив норвежцам 2 минуты 11,4 секунды. У нее девять промахов плюс два штрафных круга. За команду РФ выступили Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная будет представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

Чемпионат мира проходит в словенской Поклюке. Смешанная эстафета открыла программу ЧМ.