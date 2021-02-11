Хачанов и Александрова вышли в третий круг Australian Open

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Теннисист из России Карен Хачанов пробился в третий круг проходящего в Мельбурне турнира серии Большого шлема Australian Open.

Во втором раунде Хачанов, который занимает 20-е место в рейтинге АТР, победил Ричардаса Беранкиса из Литвы (73-я ракетка мира) - 6:2, 6:4, 6:4.

У женщин россиянка Екатерина Александрова (32) во втором круге обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову (59) - 6:3, 7:6.

Следующей соперницей Александровой станет первый номер рейтинга WTA Эшли Барти (Австралия).

Турнир проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.