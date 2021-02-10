Касаткина проиграла Соболенко во втором круге Australian Open

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг турнира Большого шлема Australian Open.

Во втором круге соревнования она потерпела поражение от представительницы Белоруссии Арины Соболенко – 6:7 (5:7), 3:6.

В настоящее время Касаткина является 75-й ракеткой мира, Соболенко – седьмой.

С дистанции сошла еще одна россиянка – Людмила Самсонова. 130-я ракетка мира уступила испанке Гарбинье Мугурусе (14-е место в рейтинге WTA) – 3:6, 1:6.

В свою очередь, Анастасия Потапова (101) переиграла венгерку Тимею Бабош (114) – 6:2, 6:4.

В мужском разряде россиянин Аслан Карацев (114-е место в рейтинге ATP) во втором круге победил белоруса Егора Герасимова (79) – 6:0, 6:1, 6:0.

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.