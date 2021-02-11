Умер ставивший номера Плющенко и Ягудину хореограф Степин

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Хореограф-постановщик, заслуженный тренер России Александр Степин скончался на 69-м году жизни в четверг, сообщила пресс-служба Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой.

"Сегодня, 11 февраля, ушел из жизни Александр Александрович Степин, доцент кафедры характерного, исторического, современного танца и актёрского мастерства Академии, обучавший студентов актёрскому мастерству", - говорится в сообщении.

С 1986 Степин преподавал в Академии актерское мастерство.

С 1996 года он являлся хореографом-постановщиком программ и номеров в фигурном катании. Звание заслуженного тренера РФ ему присвоено за постановку программы, с которой Мария Петрова и Алексей Тихонов стали чемпионами мира и Европы.

"В 2014 году произвольная программа, поставленная Степиным, была признана лучшей на Олимпиаде в Сочи. За миниатюру "Семейка Адамс" Ксения Столбова и Федор Климов получили золотую медаль", - отмечается в сообщении.

Также он ставил программы чемпионам мира и Олимпийских игр Елене Бережной, Артуру Дмитриеву, Алексею Ягудину, Евгению Плющенко.