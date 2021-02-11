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Хоккеисты сборной России победили Финляндию на Шведских играх

Хоккеисты сборной России победили Финляндию на Шведских играх
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею нанесла поражение национальной команде Финляндии в матче первого тура Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.

Результат встречи, прошедшей в Мальме, - 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу россиян.

На 14-й минуте сборная России открыла счет благодаря голу Артема Минулина, на 17-й Иван Чехович упрочил преимущество команды. На 34-й минуте Ере Иннала сократил отставание финнов в счете. На 43-й Владимир Бутузов отправил третью шайбу в ворота финской сборной. На 60-й минуте Юусу Пуустиннен довел счет до 3:2.

Следующий матч сборная России проведет против Швеции 13 февраля (начало – 18:00 мск). 14 февраля россияне сыграют с Чехией (14:00).

На шведском этапе Еврохоккейтура сборная России играет под руководством наставника молодежной команды страны. Игоря Ларионова.

В общем зачете – с учетом финского Кубка Карьяла и российского Кубка Первого канала сборная РФ занимает первое место, не потерпев ни одного поражения.

хоккей Еврохоккейтур

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