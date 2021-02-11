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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу

"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира по футболу
Игрок "Баварии" Роберт Левандовски с мячом
Фото: DeFodi Images / Stringer via Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Бавария" (Германия) обыграл соперников из мексиканского "Тигреса" в финале чемпионата мира по футболу среди клубов и во второй раз в истории стал победителем этого турнира.

Матч, проходивший в Эр-Райяне (Катар), закончился со счетом 1:0 Единственный гол в игре забил игрок "Баварии" Бенжамин Павар (59-я минута). Кроме того, судья на 18-й минуте отменил гол игрока немецкой команды Йозуа Киммиха после просмотра видеоповтора.

"Бавария" принимала участие в турнире как действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА. "Тигрес" получил право на участие благодаря победе в розыгрыше Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

"Бавария" начала участие в чемпионате с полуфинала, где обыграла египетский "Аль-Ахли" (2:0). "Тигрес", в свою очередь, обыграл южнокорейский "Ульсан" (2:1) и бразильский "Палмейрас" (1:0).

Для "Баварии" эта победа стала второй на клубных чемпионатах мира, ранее немецкий клуб становился победителем турнира в 2013 году.

Клубный чемпионат мира по футболу – турнир, проходящий под эгидой международной федерации футбола (ФИФА), в котором участвуют победители шести континентальных клубных соревнований. Текущий розыгрыш был запланирован на декабрь 2020 года, но из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли его на февраль 2021 года.

футбол Бавария Тигрес

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