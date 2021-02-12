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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22

Попавший в ДТП на велосипеде Фернандо Алонсо прооперирован

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо перенес операцию, которую ему пришлось сделать после дорожного инцидента в Швейцарии, сообщает Marca.

Накануне Алонсо совершал велопрогулку по улицам швейцарского города Лугано. В это время спортсмена сбила машина. Гонщик упал и повредил челюсть и несколько зубов.

Сообщается, что врачи поставили сместившуюся челюсть в исходное положение, а также удалили поврежденные зубы. Вместо них придется вставить импланты.

В команде Alpine, за которую Алонсо будет выступать в предстоящем сезоне "Формулы-1", считают, что испанец успеет восстановиться к старту чемпионата. После нескольких дней полноценного отдыха он сможет постепенно вернуться к тренировкам.

По факту ДТП полиция ведет расследование.

Летом прошлого года сообщалось, что 39-летний Алонсо возвращается в "Королевские гонки", где он ранее провел 17 сезонов – в 2001, а также с 2003 по 2018 годы. Алонсо выиграл чемпионат "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах - обе в составе Renault.

автоспорт Формула-1 Фернандо Алонсо

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