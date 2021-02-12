УЕФА условно дисквалифицировал на один матч главного тренера "Краснодара"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев дисквалифицирован на один матч еврокубков условно, сообщает пресс-служба УЕФА.

Также для специалиста установлен испытательный срок на один год.

Наказание вынесено за то, что игроки "Краснодара" с опозданием вышли на поле на матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Челси" в Лондоне.

Кроме того, за это нарушение "Краснодар" оштрафован на 15 тыс. евро.

Игра проходила 8 декабря 2020 года и завершилась со счетом 1:1.

"Краснодар" занял третье место в группе Е Лиги чемпионов и вышел в 1/16-финала Лиги Европы, став единственной российской командой, прошедшей в этом сезоне в стадию плей-офф еврокубков. Борьбу за выход в 1/8 финала "Краснодар" проведет с "Динамо" (Загреб), матчи пройдут 18 и 25 февраля.