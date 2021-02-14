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Норвежка Экхофф стала девятикратной чемпионкой мира по биатлону

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей гонки преследования (10 км) прошедшей на чемпионате мира в словенской Поклюке.

На четырех огневых рубежах она допустила два промаха и преодолела дистанцию за 30 минут 38,1 секунды.

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На старт она вышла первой в качестве победительницы прошедшей ранее спринтерской гонки. С учетом смешанной эстафеты, открывшей соревновательную программу в Словении, это ее третья золотая медаль на ЧМ-2021. Таким образом, Экхофф стала девятикратной чемпионкой мира.

Второй в смешанной эстафете на ЧМ в Поклюке финишировала австрийка Лиза Тереза Хаузер. У нее один промах и 17,3 секунды отставания. Хаузер стартовала девятой.

Третьей стала француженка Анаис Шевалье, серебряный призер спринтерской гонки. У нее два промаха и 33 секунды отставания от первого места.

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич. Она финишировала 23-й (стартовала 19-й) с тремя промахами и отставанием в 2 минуты 45,7 секунды. Ульяна Кайшева стала 29-й (стартовала 36-й) с тремя промахами. Евгения Павлова также промахнулась три раза и заняла 40-е место (51-й номер старта).

биатлон

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