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Норвежка Экхофф выиграла спринт на ЧМ по биатлону

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонистка сборной Норвегии Тириль Экхофф завоевала золото в спринтерской гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

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Дистанцию 7,5 км она преодолела за 21 минуту 18,7 секунды, не допустив ни одного промаха.

Второй с одним промахом стала Анаис Шевалье из Франции, уступив победительнице 12 секунд.

Тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+14,4; 0 промахов).

Лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич - 19-е место. С одним промахом она отстала от Экхофф на 1 минуту 19,6 секунды.

Остальные представительницы России разместились на следующих позициях: Ульяна Кайшева - 36-я (+1:56,3; 2), Евгения Павлова - 51-я (+2:27,0; 2), Светлана Миронова (обе - Россия) - 64-я (+3:05,5; 6).

Миронова по итогам гонки не примет участия в воскресной гонке преследования.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

биатлон

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