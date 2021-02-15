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Эксперт Вайсфельд высоко оценил молодых хоккеистов сборной России на Шведских играх

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Молодые игроки сборной России по хоккею достойно проявили себя на Шведских играх, считает хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд.

СпортРоссия досрочно выиграла ЕврохоккейтурРоссия досрочно выиграла ЕврохоккейтурЧитать подробнее

"Сборная России выиграла очередной этап Евротура, причем, как и на предыдущих этапах одержала победы во всех матчах. Это, конечно, очень хорошо и к такому результату сборная России должна стремиться всегда, выигрывать в каждом матче. Но, самое главное, можно посмотреть в деле ближайший резерв, тех ребят, на которых в будущем можно рассчитывать на более серьезных соревнованиях", - сказал Вайсфельд "Интерфаксу".

"Мне очень понравилось, как сыграли молодые, в частности, Бардаков, Коваленко очень хорошо себя проявил. Дали возможность сыграть Чибрикову. Это здорово и мне кажется, что в будущем нужно придерживаться такой же стратегии. И, самое главное, прекратить дискуссию на тему кого нужно посылать на эти турниры. Практика показывает, что все три турнира играли молодые ребята и добились максимального результата", - отметил эксперт.

Сборная России стала победителем и прошедших на прошлой неделе Шведских игр в частности, и – досрочно, за этап до финиша – Еврохоккейтур в целом. На Шведских играх, как и ранее на финском Кубке Карьяла российская команда играла под руководством наставника молодежной сборной страны Игоря Ларионова.

хоккей Еврохоккейтур

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