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Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

На Шведских играх россияне нанесли поражение Чехии и довели победную серию до девяти матчей

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур
Россиянин Захар Бардаков и чех Давид Немечек (справа налево)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Чехии в матче третьего тура Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.

Результат встречи, прошедшей в Мальме, - 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в пользу россиян, по ходу игры уступавших с разницей в два гола.

В составе сборной России голы провели Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38, в большинстве), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58, в пустые ворота), Никита Чибриков (58). В составе команды Чехии отличились Михаил Шпачек (17), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31), Давид Томашек (60, реализовал буллит.

Эта победа стала для российской сборной девятой подряд на Еврохоккейтуре.

Сборная России досрочно завоевала звание победителя общего зачета Еврохоккейтура. Запланированный на май чешский этап турнира на позиции россиян уже не повлияет.

Россия выиграла Еврохоккейтур в девятый раз, сравнявшись по этому показателю с Финляндией. Четыре раза триумфатором становилась Швеция, два – Чехия.

На шведском этапе Еврохоккейтура сборная России играла под руководством наставника молодежной команды страны Игоря Ларионова. Он же тренировал национальную команду и на финском Кубке Карьяла.

хоккей Еврохоккейтур

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