Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур
На Шведских играх россияне нанесли поражение Чехии и довели победную серию до девяти матчей
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Чехии в матче третьего тура Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
Результат встречи, прошедшей в Мальме, - 7:4 (1:1, 1:2, 5:1) в пользу россиян, по ходу игры уступавших с разницей в два гола.
В составе сборной России голы провели Захар Бардаков (8-я минута), Павел Красковский (38, в большинстве), Николай Коваленко (49), Даниил Мисюль (53), Василий Подколзин (55), Владимир Бутузов (58, в пустые ворота), Никита Чибриков (58). В составе команды Чехии отличились Михаил Шпачек (17), Якуб Флек (30), Лукаш Клок (31), Давид Томашек (60, реализовал буллит.
Итоговая статистика игры. Третий период ААА#RUSCZE #РоссияВМоемСердце pic.twitter.com/AYxTSYLUiB— Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021
Эта победа стала для российской сборной девятой подряд на Еврохоккейтуре.
Сборная России досрочно завоевала звание победителя общего зачета Еврохоккейтура. Запланированный на май чешский этап турнира на позиции россиян уже не повлияет.
Россия выиграла Еврохоккейтур в девятый раз, сравнявшись по этому показателю с Финляндией. Четыре раза триумфатором становилась Швеция, два – Чехия.
На шведском этапе Еврохоккейтура сборная России играла под руководством наставника молодежной команды страны Игоря Ларионова. Он же тренировал национальную команду и на финском Кубке Карьяла.
🏆 За целый этап до завершения соревнований сборная России становится победителем Еврохоккейтура 2020-2021!— Хоккей России (@russiahockey) February 14, 2021
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Поздравляем игроков, штаб и, конечно, болельщиков. Спасибо всем, кто верил в команду!
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Впереди чешский этап и ЧМ, оставайтесь с нами ✊
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/grcf6CRl5X