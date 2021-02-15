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Норвежский футболист Бохинен перешел в ЦСКА

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Состав московского футбольного клуьа ЦСКА пополнил норвежский полузащитник Эмиль Бохинен.

"Сегодня ПФК ЦСКА завершил оформление трансфера игрока "Стабека" Эмиля Бохинена", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Норвежский полузащитник подписал контракт с армейским клубом до окончания сезона-2024/25 и присоединился к своей новой команде на сборе в Испании.

Отмечается, что Бохинен является игроком молодежной сборной Норвегии.

футбол ФК ЦСКА

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