Норвежский футболист Бохинен перешел в ЦСКА
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Состав московского футбольного клуьа ЦСКА пополнил норвежский полузащитник Эмиль Бохинен.
"Сегодня ПФК ЦСКА завершил оформление трансфера игрока "Стабека" Эмиля Бохинена", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Норвежский полузащитник подписал контракт с армейским клубом до окончания сезона-2024/25 и присоединился к своей новой команде на сборе в Испании.
Отмечается, что Бохинен является игроком молодежной сборной Норвегии.