Футболист ЦСКА Адольфо Гайч перешел в итальянский "Беневенто"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в итальянском "Беневенто".

Как сообщает пресс-служба Серии А, главного дивизиона итальянского футбола, аргентинец будет выступать в "Беневенто" на правах аренды.

Ранее СМИ сообщали, что Гайч будет арендован итальянским клубом на правах аренды, договор при этом включает в себя и опцию возможного выкупа игрока.

21-летний Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо" летом 2020 года. Сообщалось, что за него армейский клуб выплатил 8,5 млн евро. За ЦСКА форвард успел забить один мяч.

Что касается "Беневенто", команда занимает 11-е место в чемпионате Италии.