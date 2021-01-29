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Футболист ЦСКА Адольфо Гайч перешел в итальянский "Беневенто"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в итальянском "Беневенто".

СпортАдольфо Гайч официально стал футболистом ЦСКАЧитать подробнее

Как сообщает пресс-служба Серии А, главного дивизиона итальянского футбола, аргентинец будет выступать в "Беневенто" на правах аренды.

Ранее СМИ сообщали, что Гайч будет арендован итальянским клубом на правах аренды, договор при этом включает в себя и опцию возможного выкупа игрока.

21-летний Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского "Сан-Лоренсо" летом 2020 года. Сообщалось, что за него армейский клуб выплатил 8,5 млн евро. За ЦСКА форвард успел забить один мяч.

Что касается "Беневенто", команда занимает 11-е место в чемпионате Италии.

футбол ФК ЦСКА

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