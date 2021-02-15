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ФК "Зенит" лишился Малкома минимум на месяц

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бразильский полузащитник футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) Малком получил травму и выбыл как минимум на четыре недели.

Игрок повредил связки коленного сустава в контрольной встрече против сборной Иордании, сообщается на сайте команды в понедельник.

"Медицинский и тренерский штабы "Зенита" приняли решение, что Малком начнет восстанавливаться в Петербурге консервативными путем под наблюдением физиотерапевтов команды. Сроки первого периода восстановления оцениваются в 4 недели", - говорится в сообщении.

Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста.

Малком перешел в "Зенит" в августе 2019 года из "Барселоны". По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 40 млн евро.

футбол ФК Зенит

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