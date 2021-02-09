Перенесший COVID Дзюба принес "Зениту" победу над сборной Иордании

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 1:0 нанесли поражение сборной Иордании в товарищеском матче, прошедшем в рамках подготовительного к оставшейся части сезона тренировочного сбора.

Автором единственного гола на 56-й минуте стал нападающий Артем Дзюба, недавно переболевший коронавирусом.

Тренировочный сбор "Зенит" проходит в Дубае. Лидер и действующий чемпион Российской премьер-лиги выиграл семь из семи состоявшихся к настоящему моменту товарищеских матчей.