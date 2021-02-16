Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51

Миронова стала пятой в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Представители российского биатлона вновь остались без медалей на проходящем в словенской Поклюке чемпионате мира-2021.

В женской индивидуальной гонке (дистанция -15 км) лучшей стала Светлена Миронова, показавшая пятое время. Она допустила два промаха и отстала от победительницы гонки, чешской биатлонистки Маркеты Давидовой на 2 минуты 5,8 секунды.

Давидова не промахнулась ни разу, дистанцию она преодолела за 42 минуты 25,7 секунды.

Второе место заняла шведка Ханна Эберг. У нее один промах и 27,9 секунды отставания от Давидовой.

Бронзу завоевала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд. Она уступила победительнице 1 минуту 4 секунды с одним неточным выстрелом.

14-й стала россиянка Лариса Куклина (1 промах), 24-й – Ульяна Кайшева (2), 29-й – Татьяна Акимова (2).

К настоящему моменту россияне не завоевали на ЧМ в Поклюке ни одной медали.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

биатлон

Новости по теме

Новости

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Шварценеггер назвал Власова его вдохновителем и единственным в своем роде

Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА

Чемпион России в составе "Зенита" Рондон перешел в ЦСКА

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Медведев и Рублев обеспечили выход россиянина в полуфинал Australian Open

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Россия досрочно выиграла Еврохоккейтур

Дебютант Большого шлема Карацев вышел в четвертьфинал Australian Open

Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Умершие знаменитости

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Умер тяжелоатлет Юрий Власов

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Иванов покинул пост главы ВФЛА

Медведев выиграл 17-й матч подряд и вышел в четвертый круг Australian Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');