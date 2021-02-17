Морозы пока не стали поводом для переноса матчей Кубка России по футболу

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Окончательное решение о проведении матчей 1/8 финала Кубка России будет приниматься инспектором встречи за час до стартового свистка, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Матчи 1/8 Кубка России состоятся в соответствии с регламентом и календарем. РФС получил от всех принимающих клубов подтверждения о проведении матчей. Окончательное решение будет принято комиссаром (инспектором) и арбитром за час до начала игры с учетом фактической погоды", - говорится в сообщении.

Матчи турнира пройдут с 20 по 22 февраля. 20 февраля сыграют "Зенит" и "Арсенал", а также "Динамо" и "Спартак". На 21 февраля запланированы игры ЦСКА - СКА-Хабаровск, "Краснодар" - "Сочи", "Локомотив" - "Тамбов", "Ростов" - "Ахмат". 22 февраля сыграют "Уфа" и "Урал", а также "Химки" и "Крылья Советов".