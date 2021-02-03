Кубковый матч "Динамо" – "Спартак" пройдет 20 февраля

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между московскими "Динамо" и "Спартаком" пройдет 20 февраля, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Начало игры – 19:30 мск. Матч пройдет на поле "Динамо".

В этот же день, в 17:00 в Санкт-Петербурге стартует игра между местным "Зенитом" и тульским "Арсеналом".

Четыре матча пройдет 21 февраля: 14:30.ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск), 17:00."Локомотив" (Москва) - "Тамбов" (Тамбов), 17:00."Краснодар" (Краснодар) - "Сочи" (Сочи), 19:30."Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ахмат" (Грозный).

Еще два матча назначены на понедельник: 12:00. "Уфа" (Уфа) - "Урал" (Екатеринбург) , 14:30."Химки" (Московская область) - "Крылья Советов" (Самара).

Матчи пройдут на полях команд, указанных в парах первыми. Их победители выйдут в четвертьфинал.