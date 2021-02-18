Россия стала 11-й в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной Франции Антонен Гигонна и Жулия Симон выиграли "золото" в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст), которая прошла на чемпионате мира в словенской Поклюке в четверг.

Их результат - 36 минут 42,4 секунды.

Норвежцы Йоханесс Бе и Тириль Экхофф стали вторыми с отставанием 2,8 секунды. Тройку призеров замкнули шведы Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг (+ 22,6 сек).

Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова стали 11-ми с отставанием от победителей 2 минуты 11, 7 секунд. Латыпов и Павлова избежали штрафных кругов, но использовали 12 дополнительных патронов.

Чемпионами мира в этой дисциплине в предыдущем сезоне были норвежцы Марте Рейселанд и Йоханнес Бе.

Сингл-микст 2х6 + 2х7,5 км - дисциплина в биатлоне, где спортсмены по очереди проходят круги на трассе и огневые рубежи. На каждого участника приходится по 4 огневых рубежа.