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Латыпов и Павлова выступят в составе сборной РФ в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Эдуард Латыпов и Евгения Павлова представят сборную России по биатлону в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст), которая состоится на чемпионате мира в словенской Поклюке в четверг.

Начало эстафеты - в 17:15 мск. Согласно протоколу IBU, Норвегия выставила сильнейший состав: Тириль Экхофф и Йоханесса Бе, претендующих на победу в Кубке мира-2020/21.

Действующими чемпионами мира в этой дисциплине являются норвежцы Марте Рейселанд и Йоханнес Бе.

Сингл-микст 2х6 + 2х7,5 км - дисциплина в биатлоне, где спортсмены по очереди проходят круги на трассе и огневые рубежи. На каждого участника приходится по 4 огневых рубежа.

биатлон

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