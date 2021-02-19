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Автор четырех голов в составе ФК ЦСКА Нисимура покинул команду

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе японского форварда Такумы Нисимуры.

"Армейский клуб и японская команда "Вегалта Сэндай" завершили оформление трансфера нападающего Такумы Нисимуры. Форвард подписал полноценный контракт с клубом, за который выступал в 2020 году на правах аренды", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В составе ЦСКА Нисимура провел 23 матча, забив четыре мяча.

В "Вегалта Сэндай" 24-летний футболист играл и до перехода в 2018 году в ЦСКА. Также он, будучи игроком армейского клуба, был арендован в португальский "Портимоненсе".

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