ФК "Тамбов" получил от РПЛ финансовую помощь и доиграет сезон

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига оказала финансовую помощь "Тамбову", клуб доиграет текущий чемпионат, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Завершилось заседание комиссии по лицензированию. ФК "Тамбов" получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. ФК "Тамбов" продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях", - говорится в сообщении.

"РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований Футбольным клубом "Тамбов" при участии в соревнованиях", - отмечается там же.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых трудностей "Тамбов" может сняться с текущего чемпионата России.