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Россия стала 11-й в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Она отстала от выигравшей золото Норвегии более чем на 2 минуты

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Норвегии по биатлону завоевала золото проходящего в словенской Поклюке чемпионата мира-2021 в женской эстафете.

Норвежская команда, в составе которой выступили Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рейселанд, преодолела дистанцию за 1 час 10 минут 39 секунды, допустив 11 неточных выстрелов.

Второе место заняла Германия, с пятью промахами отставшая от первого места на 8,8 секунды.

Бронзу завоевала Украина, у которой семь промахов и 9,2 секунды отставания.

Сборная России (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева), заняла 11-е место. Российские биатлонистки допустили семь промахов, заработали один штрафной круг и отстали от Норвегии на 2 минуты 10,9 секунды.

ЧМ стартовал 10 февраля, россияне к настоящему моменту не завоевали ни одной медали на ЧМ.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

биатлон

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