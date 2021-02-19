Названы составы сборных России на эстафеты в рамках ЧМ по биатлону

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами команд, которые примут участие в мужской и женской эстафетных гонках на чемпионате мира в Поклюке.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в составе мужской сборной выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, в составе женской - Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Обе гонки пройдут в субботу: женская эстафета стартует в 13:45 мск, мужская – в 17:00.

ЧМ стартовал 10 февраля, россияне к настоящему моменту не завоевали ни одной медали на ЧМ.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.