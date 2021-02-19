Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20

Названы составы сборных России на эстафеты в рамках ЧМ по биатлону

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами команд, которые примут участие в мужской и женской эстафетных гонках на чемпионате мира в Поклюке.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в составе мужской сборной выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, в составе женской - Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Обе гонки пройдут в субботу: женская эстафета стартует в 13:45 мск, мужская – в 17:00.

ЧМ стартовал 10 февраля, россияне к настоящему моменту не завоевали ни одной медали на ЧМ.

В связи с решением CAS, запрещающим российским атлетам на чемпионатах мира выступать под официальной символикой страны, сборная в Поклюке представлена под флагом RBU (англоязычное наименование СБР). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.

биатлон

Новости по теме

Новости

Игроком недели в Лиге чемпионов признан автор трех голов в ворота "Барселоны"

Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open

Россиянка Касаткина выиграла теннисный турнир в Австралии

"Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Россия стала 11-й в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Сенсационно дошедший до полуфинала Australian Open Карацев проиграл Джоковичу

Сенсационно дошедший до полуфинала Australian Open Карацев проиграл Джоковичу

Футболист сборной России Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Футболист сборной России Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Что случилось этой ночью: четверг, 18 февраля

"Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Отстрелявший без промахов россиянин Халили стал шестым в индивидуальной гонке на ЧМ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');