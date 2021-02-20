"Динамо" выбило "Спартак" из Кубка России по футболу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" уступил столичному "Динамо" в гостевом матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

Матч, прошедший в Москве на "ВТБ Арене" в субботу, завершился со счетом 2:0 в пользу динамовцев. В их составе голы провели Даниил Фомин (16-я минута, с пенальти) и Константин Тюкавин (70).

Ранее действующий обладатель кубка петербургский "Зенит" потерпел поражение от тульского "Арсенала" (1:2).

Соперники "Арсенала" и "Динамо" по четвертьфиналу определятся по результатам жеребьевки.