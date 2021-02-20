"Зенит" проиграл "Арсеналу" и выбыл из Кубка России по футболу
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.
Субботняя встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:2. За хозяев отличился Далер Кузяев (19-я минута). За гостей забили Кирилл Панченко (25) и Роберт Бауэр (37, с пенальти).
Таким образом, "Зенит" не смог защитить титул победителя Кубка России-2019/2020.
Соперник "Арсенала" по четвертьфиналу определится по результатам жеребьевки.