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"Зенит" проиграл "Арсеналу" и выбыл из Кубка России по футболу

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу" в матче 1/8 финала Бетсити - Кубка России по футболу.

Субботняя встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:2. За хозяев отличился Далер Кузяев (19-я минута). За гостей забили Кирилл Панченко (25) и Роберт Бауэр (37, с пенальти).

Таким образом, "Зенит" не смог защитить титул победителя Кубка России-2019/2020.

Соперник "Арсенала" по четвертьфиналу определится по результатам жеребьевки.

футбол Кубок России по футболу

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