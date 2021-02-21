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Дацик нокаутировал Дижона на боксерском турнире

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик одержал победу над камерунцем Тайсоном Дижоном в поединке по правилам бокса.

Бой, прошедший в рамках боксерского вечера в подмосковном Красногорске, завершился победой Дацика нокаутом в заключительном, четвертом раунде. Решающий удар Дацик нанес в начале решающего раунда.

Бой против Дижона стал первым для Дацика после выхода на свободу. Как сообщалось, 2 октября 2020 года суд согласился выпустить Дацика по УДО; в июне он и его знакомый Дмитрий Вечкин получили по году заключения за попытку незаконно пересечь границу. Фигурантов задержали в декабре прошлого года при попытке перебраться на резиновой лодке в Эстонию. Жена Дацика Виктория поясняла, что супруг помогал Вечкину выбраться из страны и через Нарву "показывал ему направление", но "лодку унесло и прибило к эстонской стороне".

Участник боев без правил в супертяжелом весе Дацик по прозвищу "Рыжий Тарзан" судим неоднократно. В 2007 году суд признал его невменяемым и назначил психиатрическое лечение по делу о серии разбоев. Летом 2010 года Дацик был переведен в психиатрическую больницу в Ленинградской области, откуда сбежал в Норвегию. После экстрадиции на родину "Рыжего Тарзана" осудили на 5 лет тюремного заключения.

В активе 44-летнего Дацика в смешанных единоборствах шесть боев и восемь поражений.

бокс ММА

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