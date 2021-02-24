Все матчи плей-офф в КХЛ "Йокерит" проведет в гостях

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Финский хоккейный клуб "Йокерит" из-за сложной эпидемиологической ситуации будет проводить домашние матчи на аренах команд-соперников, сообщила в среду пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"После консультаций с финским правительством и КХЛ "Йокерит" принял решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников", - говорится в сообщении.

С конца ноября "Йокерит" проводит домашние матчи в Хельсинки без зрителей. При этом часть игр команды из-за вспышки коронавируса была отменена и перенесена.

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил благодарность "Йокериту" "за такое непростое решение".

"Уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет, как и раньше, играть на переполненной "Хартвалл Арене", - сказал президент КХЛ.

"Плей-офф - это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов. В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной", - подчеркнул Морозов актуальность решения.

Плей-офф (Кубок Гагарина) КХЛ стартует 2 марта, соперник "Йокерита" в первом раунде Кубка Гагарина станет известен позднее.