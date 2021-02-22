"Северсталь" и минское "Динамо" вышли в плей-офф КХЛ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Витязь" (Подольск) проиграл "Йокериту" (Хельсинки) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), тем самым обеспечив путевку в плей-офф "Динамо" (Минск) и "Северстали" (Череповецк).

Матч, проходивший в Хельсинки, закончился со счетом 5:1. У хозяев шайбы забили Петер Регин (8-я минута), Джордан Шредер (22), Никлас Енсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53). В составе "Витязя" отличился Даниил Пыленков (31).

После 57 матчей регулярного чемпионата "Витязь" занимает девятое место в турнирной таблице конференции "Запад", набрав 57 очков. Таким образом, подольский клуб потерял шансы обойти минское "Динамо" и "Северсталь", которые занимают шестое и седьмое место, набрав 65 и 64 очков соответственно.

"Витязь" может выйти в плей-офф, если за три оставшихся матча сумеет обойти в турнирной таблице московский "Спартак", который занимает восьмое место и имеет в своем активе 60 очков.

Очная встреча "Спартака" и "Витязя" завершит регулярный чемпионат для обеих команд и пройдет 27 февраля. В оставшихся матчах "Спартак" также сыграет против "Сочи" и "Сибири" (Новосибирск), а "Витязь" встретится с "Йокеритом" и СКА (Санкт-Петербург).