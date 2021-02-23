"Спартак" последним пробился в плей-офф КХЛ после поражения "Витязя"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) благодаря поражению подольского "Витязя" от финского "Йокерита".

Во вторник в Хельсинки "Йокерит" обыграл "Витязя" со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). До этого "Спартак" на своем льду нанес крупное поражение "ХК Сочи" - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

Таким образом, находящийся на 8-м месте в таблице Западной конференции "Спартак" набрал 62 очка и стал недосягаемым для "Витязя" (9-е место, 57 очков).

"Спартак" стал последним участником розыгрыша Кубка Гагарина.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля.

Плей-офф КХЛ стартует 2 марта.