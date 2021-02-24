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Арбитр Кукуян назначен на матч РПЛ "Локомотив" – ЦСКА

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Павел Кукуян назначен в качестве главного арбитра центрального матча 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между московскими футбольными клубами "Локомотив" и ЦСКА.

Помогать ему, как сообщает пресс-служба РПЛ, будут ассистенты Алексей Лунев, Андрей Болотенков; резервный судья – Юнус Кошко. За работу на системе VAR будут отвечать Кирилл Левников и его ассистент Константин Шаламберидзе.

Матч пройдет 27 февраля.

На остальные игры тура назначены следующие арбитры:

26 февраля. "Тамбов" – "Ротор": Иван Сиденков;

27 февраля. "Химки" – "Уфа": Артем Любимов; "Зенит" – "Ростов": Алексей Матюнин; "Сочи" – "Арсенал": Михаил Вилков;

28 февраля. "Спартак" – "Рубин": Сергей Лапочкин; "Ахмат" – "Динамо": Владислав Безбородов; "Краснодар" – "Урал": Сергей Карасев.

Матчами 20-го тура возобновляется чемпионат РПЛ, прерванный на зимнюю паузу. В турнирной таблице в настоящее время лидирует петербургский "Зенит". Он набрал 41 очко и на четыре балла опережает занимающий второе место московский ЦСКА.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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