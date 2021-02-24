Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14

Буффон признан лучшим вратарем мира с 1987 года по версии IFFHS

В топ-50 вошли Дасаев и Акинфеев

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала вратаря итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона лучшим голкипером с 1987 года, с момента создания организации.

Как сообщатся на сайте организации, чемпион мира-2006 в составе сборной Италии набрал 357 рейтинговых баллов.

СпортАкинфеев попал в топ-10 вратарей мира по числу "сухих" матчейЧитать подробнее

Второе место занял испанец Икер Касильяс, значительную часть карьеры на клубном уровне проведший за испанский "Реал" – 260. Замкнул тройку чех Петр Чех, экс-вратарь английского "Челси" – 218.

В тройку лучших также вошли экс вратарь английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар (201) и ныне играющий за немецкую "Баварию" и национальную команду Германии Мануэль Нойер (200).

37-е место занимает экс-вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Ринат Дасаев (57), 47-е – голкипер московского ЦСКА, бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев (47).

футбол

Новости по теме

Новости

Экс-партнер Панарина по "Витязю" опроверг факт избиения им девушки

"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"

"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"

Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 в помещении

Российским легкоатлетам не разрешили выступить на ЧЕ-2021 в помещении

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Полицейские рассказали подробности о ДТП с Тайгером Вудсом

Что случилось этой ночью: среда, 24 февраля

Тайгер Вудс попал в аварию

Тайгер Вудс попал в аварию

Месси побил рекорд по числу игр за "Барселону" в чемпионате Испании

Месси побил рекорд по числу игр за "Барселону" в чемпионате Испании

Джокович победил Медведева и в девятый раз выиграл Australian Open

Джокович победил Медведева и в девятый раз выиграл Australian Open

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 февраля

Чудинов вничью завершил поединок с Чилембой

Чудинов вничью завершил поединок с Чилембой
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');