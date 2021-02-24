Буффон признан лучшим вратарем мира с 1987 года по версии IFFHS

В топ-50 вошли Дасаев и Акинфеев

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала вратаря итальянского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона лучшим голкипером с 1987 года, с момента создания организации.

Как сообщатся на сайте организации, чемпион мира-2006 в составе сборной Италии набрал 357 рейтинговых баллов.

Второе место занял испанец Икер Касильяс, значительную часть карьеры на клубном уровне проведший за испанский "Реал" – 260. Замкнул тройку чех Петр Чех, экс-вратарь английского "Челси" – 218.

В тройку лучших также вошли экс вратарь английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар (201) и ныне играющий за немецкую "Баварию" и национальную команду Германии Мануэль Нойер (200).

37-е место занимает экс-вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Ринат Дасаев (57), 47-е – голкипер московского ЦСКА, бывший капитан сборной России Игорь Акинфеев (47).