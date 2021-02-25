"Ак Барс" и ЦСКА выявят обладателя Кубка Континента в очной встрече

Она пройдет в заключительном туре регулярного чемпионата

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Ак Барс" (Казань) проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Казани, завершилось вничью, победитель определился в серии буллитов. В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Ак Барса" со счетом 2:3 (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

В составе "Металлурга" заброшенными шайбами отметились Филип Хольм (2-я минута) и Андрей Чибисов (11), который позднее реализовал решающий буллит. За "Ак Барс" отличились Кирилл Петров (18) и Кристиан Хенкель (53).

"Ак Барс" мог досрочно завоевать Кубок Континента, но судьба трофея осталась открытой. К тому же в параллельном матче "Локомотив" также по буллитам у себя в Ярославле уступил московскому ЦСКА, также претендующему на трофей, - 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1).

За "Локомотив" шайбы забросили Николай Коваленко (26) и Денис Алексеев (29). В составе ЦСКА шайбы забросили Максим Шалунов (1), Павел Карнаухов (52). Исход серии буллитов решил результативный бросок игрока ЦСКА Андрея Локтионова.

ЦСКА занимает первое место в таблице конференции "Запад", набрав 89 очков. "Ак Барс" лидирует в конференции "Восток", имея в активе 90 баллов. Таким образом, обладатель Кубка Континента КХЛ определится в последнем туре регулярного чемпионата, в котором клубы сыграют между собой. Матч запланирован на 27 февраля.

Кубок Континента КХЛ - награда, вручаемая победителю регулярно чемпионата лиги. ЦСКА, получавший награду рекордные пять раз, является действующим обладателем трофея. "Ак Барс" ни разу не становился обладателем кубка.