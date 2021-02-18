"Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" на своем поле уступили "Динамо" из Загреба (Хорватия) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Матч, прошедший в Краснодаре в четверг, завершился со счетом 2:3. За гостей дважды отличился Бруно Петкович (15 и 54 минуты). Решающий гол на 75-й минуте забил Ияйи Атимвен.
В составе российского клуба мячи забили Маркус Берг (28) и Виктор Классон (69).
Ответная встреча пройдет 25 февраля в Загребе.