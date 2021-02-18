Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20

"Краснодар" проиграл загребскому "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" на своем поле уступили "Динамо" из Загреба (Хорватия) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Матч, прошедший в Краснодаре в четверг, завершился со счетом 2:3. За гостей дважды отличился Бруно Петкович (15 и 54 минуты). Решающий гол на 75-й минуте забил Ияйи Атимвен.

В составе российского клуба мячи забили Маркус Берг (28) и Виктор Классон (69).

Ответная встреча пройдет 25 февраля в Загребе.

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

Россия стала 11-й в сингл-миксте на ЧМ по биатлону

Сенсационно дошедший до полуфинала Australian Open Карацев проиграл Джоковичу

Сенсационно дошедший до полуфинала Australian Open Карацев проиграл Джоковичу

Футболист сборной России Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Футболист сборной России Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Что случилось этой ночью: четверг, 18 февраля

"Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ювентус" проиграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Отстрелявший без промахов россиянин Халили стал шестым в индивидуальной гонке на ЧМ

Циципас победил Надаля и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Экс-глава ВФЛА Шляхтин дисквалифицирован на четыре года

Медведев после Australian Open станет третьей ракеткой мира

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Медведев победил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');