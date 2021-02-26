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ЦСКА победил "Олимпиакос" в Евролиге

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл греческий "Олимпиакос" в выездном матче 26-го тура чемпионата Евролиги.

Поединок в Пирее завершился со счетом 75:74 (24:12, 20:14, 15:23, 16:25) в пользу армейцев, которые победили благодаря точным штрафным броскам Майка Джеймса за две секунды до сирены.

ЦСКА в турнирной таблице Евролиги идет на втором месте, одержав 17 побед и потерпев восемь поражений. Лидирует "Барселона" (18 побед, семь поражений).

баскетбол Евролига

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