Гол Капризова из-за ворот лежа принес победу "Миннесоте" над "Кингз" в НХЛ

За мгновения до гола Капризова в ворота "Лос-Анджелес Кингз" Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов отличился очередным голом за "Миннесоту" в своем дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на субботу по московскому времени "Миннесота" проводила домашний матч против "Лос-Анджелес Кингз". Гол Капризова состоялся на 13-й минуте встречи и получился эффектным. 23-летний россиянин подкараулил шайбу у одной штанги ворот, сместился за ворота, упал после контакта с соперником и, уже лежа за воротами, завел шайбу в противоположный их угол – туда еще не успел сместиться вратарь.

UNREAL KIRILL. WE LOVE THIS GUY https://t.co/sukd4SFqKq — Minnesota Wild (@mnwild) February 27, 2021

Этот гол стал для Капризова пятым в составе "Миннесоты" в сезоне. Так "Миннесота" открыла счет в игре.

Гол Капризова вдохновил его партнеров по "Миннесоте" на новые успехи, в результате через две минуты счет был уже 3:0 в пользу хозяев. Гости же свой единственный гол провели в третьем периоде. Результат игры – 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) в пользу "Миннесоты".

Команда набрала 22 очка в 17 матчах и поднялась на второе место в Западном дивизионе. В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждого из дивизионов. При этом "Миннесота" провела на три игры меньше, чем занимающий третье место "Сент-Луис", у которого столько же очков. Правда, на одну игру больше, чем лидирующий "Вегас" (23 балла).

Разность в числе проведенных матчей связана с коронавирусом: по причине пандемии некоторым клубам – в том числе, "Миннесоте" – пришлось перенести на более поздние сроки по несколько игр.

Для Капризова, перешедшего в "Миннесоту" из ЦСКА, сезон в НХЛ является дебютным. Ранее он уже установил два рекорда по результативности среди новичков "Миннесоты". К настоящему моменту он провел 17 матчей и набрал 16 (5+11 по системе "гол+пас") очков.