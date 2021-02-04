НХЛ перенесла матчи "Миннесоты" Капризова из-за коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) сдвинула по срокам проведение запланированных на эту неделю матчей клуба "Миннесота" в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса в составе команды.

"НХЛ переносит на другие даты ближайшие четыре матча "Миннесота Уайлд" в соответствии с COVID-протоколом", - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

"В среду в COVID-протокол внесли пятерых игроков команды: защитника Джареда Сперджена, нападающих Ника Бьюгстада, Ника Бонино, Йоэля Эрикссона Эка и Маркуса Юханссона", - говорится в сообщении.

Таким образом, ближайший матч "Миннесота" проведет 11 февраля против "Сент-Луис Блюз".

Цвета "Миннесоты" защищает российский нападающий Кирилл Капризов, для которого это дебютный сезон в НХЛ. На его счету 3 гола и 6 результативных передач в 11 матчах.