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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14

НХЛ перенесла матчи "Миннесоты" Капризова из-за коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига (НХЛ) сдвинула по срокам проведение запланированных на эту неделю матчей клуба "Миннесота" в регулярном чемпионате НХЛ из-за коронавируса в составе команды.

"НХЛ переносит на другие даты ближайшие четыре матча "Миннесота Уайлд" в соответствии с COVID-протоколом", - говорится в сообщении пресс-службы НХЛ.

"В среду в COVID-протокол внесли пятерых игроков команды: защитника Джареда Сперджена, нападающих Ника Бьюгстада, Ника Бонино, Йоэля Эрикссона Эка и Маркуса Юханссона", - говорится в сообщении.

Таким образом, ближайший матч "Миннесота" проведет 11 февраля против "Сент-Луис Блюз".

Цвета "Миннесоты" защищает российский нападающий Кирилл Капризов, для которого это дебютный сезон в НХЛ. На его счету 3 гола и 6 результативных передач в 11 матчах.

хоккей НХЛ

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