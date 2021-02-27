"Химки" обыграли "Уфу" в 20-м туре Российской премьер-лиги

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подмосковные "Химки" дома в меньшинстве одержали победу над "Уфой" в матче 20-го тура Тинькофф Российская премьер-лига.

Все три мяча были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счет открыл Мохамед Конате, через 13 минут второй мяч у хозяев поля забил Денис Глушаков. На 74-й минуте химчане остались вдесятером после удаления Ильи Кухарчука за вторую желтую карточку. Уже на четвертой добавленной минуте Владислав Камилов отыграл один мяч.

"Химки" набрали 28 очков и вышли на промежуточное девятое место в турнирной таблице. Таким образом, беспроигрышная серия подмосковной команды достигла семи матчей. "Уфа" осталась на 15-м месте с 13 очками.

В 21-м туре "Химки" 6 марта сыграют в Волгограде с "Ротором", "Уфа" 7 марта проведет игру против "Урала" в Екатеринбурге.

Чемпионат России по футболу возобновился накануне матчем "Тамбов" - "Ротор" (1:3).