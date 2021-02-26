"Ротор" выиграл у "Тамбова" в матче возобновившегося чемпионата РПЛ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты волгоградского "Ротора" со счетом 3:1 победили команду "Тамбов" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 41-й минуте игры, прошедшей в Саранске (там "Тамбов" проводит домашние матчи), Артем Архипов вывел хозяев вперед.

На 54-й минуте "Ротор" сравнял счет благодаря автоголу тамбовчанина Зураба Гигашвили. Через восемь минут гол в составе волгоградцев провел Андрес Понсе, на 71-й минуте – Николай Кипиани.

Матчем "Тамбов" – "Ротор" возобновилась программа чемпионата РПЛ после паузы на зимний перерыв.

Победа позволила "Ротору" набрать 17 очков и закрепиться на 13-й строчке в турнирной таблице. "Тамбов" – на последнем, 16-м месте (13 баллов).